ВОЙНА В Украине Пойдет ли Украина на сделку с роССией: ответ Данилова

2022-10-26 14:00

Украина не будет соглашаться на сделки с Россией, которые предполагают потерю территорий нашей страны. Такие условия мира могут только спровоцировать страну-террориста.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News.

Данилова спросили, может ли Украина пойти на сделку, при которой Украина, например, "отдаст земли, оккупированные Россией с 2014 года, в обмен на членство в НАТО?".

В ответ секретарь СНБО подчеркнул, что территория Украины определена Конституцией и законами и такие предложения не могут быть поддержаны.

"Послушайте, нельзя провоцировать террористов. Потому что в будущем их желание захватывать, захватывать и еще раз захватывать будет только возрастать. Это опасная практика. Они взяли пример с фашистской Германии. Так что у нас очень хорошая память. Сейчас Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) мало чем отличается от Адольфа Гитлера - он просто современный Гитлер", - отметил Данилов.

Он также добавил, что Германия лежала в руинах после окончания Второй мировой войны, такая же судьба ожидает и Россию.

Напомним, ранее стало известно, что американские либералы направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали его начать прямые переговоры с Россией по войне в Украине.