ВОЙНА В Украине роССии надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

2022-10-26 22:00

В украинских органах власти считают, что Российской Федерации понадобится 5 лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет.

Источник: осведомленный собеседник "Украинской правды" в силовых органах

Прямая речь: "Им пять лет нужно на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих".

Детали: Источник УП уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".

Предыстория:

За почти 8 месяцев полномасштабной войны, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия использовала две трети из своего арсенала высокоточных ракет – по состоянию на 14 октября у нее оставалось ориентировочно 609 из 1844 таких боеприпасов.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия уже использует неприкосновенный запас "Искандеров" (осталось 13%), а по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытается "удерживаться в пределах своих норм" (осталось 43% и 45% соответственно).

Россияне уже используют иранские беспилотники-камикадзе, якобы планируют использовать баллистические ракеты иранского производства, а также иранские каски и бронежилеты для мобилизованных новичков.

Иран отрицает, что вооружает Россию во время войны, но по данным СМИ соглашение о дополнительных дронах и ракетах "земля-земля" было достигнуто 6 октября.