ВОЙНА В Украине Институт изучения войны раскрыл карты ПТН - зачем на самом деле нужно военное положение на рф

2022-10-27 08:26

Власти Эрефии используют объявление военного положения для облегчения мобилизации. К такому выводу пришли военные аналитики американского Института изучения войны (ISW).

 Как известно, путлер провел заседание координационного совета, на котором мэр москвы собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях. По словам путлера, российское правительство должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистичной оценкой ситуации с национальной безопасностью.

Как отметили в ISW, эти комментарии указывают на то, что кремль намерен использовать недавние объявления военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий, происходящих на оркостане.

Кроме того, российские официальные лица все чаще пытаются риторически согласовать войну России в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, вероятно, для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в составе российских вооруженных сил.

Аналитики ISW считают, что недавние заявления властей могут отражать желание отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

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