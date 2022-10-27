ВОЙНА В Украине Первые комплексы NASAMS уже скоро развернут в Украине, - Defense News

2022-10-27 19:00

Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две системы противовоздушной обороны NASAMS, вскоре их развернут в Украине.

Источник: Defense News со ссылкой на заявление исполнительного директора Raytheon Technologies Грега Хейса в эфире CNBS

Прямая речь: "Мы только что поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству несколько недель назад. Они (вскоре - ред. Defnews) будут установлены в Украине".

Это система противовоздушной обороны малой дальности, она может стрелять (усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 "Воздух-воздух" - ред. Defnews) и сбивать все в небе – от беспилотников до баллистических ракет и истребителей".

Детали: Издание отмечает, что NASAMS обеспечит защиту от российских атак на средней и дальней дистанции. До этого Хейс сообщил, что спрос на NASAMS растет с момента вторжения России в Украину.

Что этому предшествовало: 17 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вскоре Украина получит первые системы ПВО NASAMS.