ВОЙНА В Украине "Зенитчики через несколько секунд получили информацию": в Украине впервые с помощью приложения єППО сбили ракету

2022-10-27 22:00

В Украине зафиксировано первое уничтожение вражеской ракеты благодаря применению приложения єППО. Российский "Калибр" летел на очень малой высоте и не отслеживался системами ПВО, обнаружить его удалось благодаря украинцам, воспользовавшимся приложением.

Информацию о цели зенитчики ВСУ получили в считаные секунды и имели время, чтобы подготовиться и сбить запущенную Россией ракету. Об этом сообщил один из разработчиков приложения єППО Геннадий Сульдин.

"22 октября утром на юге Украины произошло первое боевое применение приложения єППО по российской крылатой ракете. "Калибр" летел на очень малой высоте, из-за особенностей рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл*дину и известили военных с помощью приложения. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла". Красавцы, большое спасибо!" – написал Сульдин.

Он констатировал, что разработчикам удалось добиться такого срабатывания системы, о каком мечтали, когда только брались за создание приложения.

"Система сработала именно так, как мы мечтали в мае в начале разработки приложения. Кстати, єППО задумывалось именно как средство отслеживания низколетающих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего "Калибров". Угроза типа "Шахед" появилась гораздо позже. Искренне поздравляю нас, конструкторскую группу "Технари" и всех украинских программистов, которые присоединились к созданию первой в мире сетевой системы ПВО. Спасибо военным специалистам ПВО за конструктивную критику и неудобные вопросы на этапе разработки еППО. Благодарю командование ОК "Юг", ВВК "Юг" и ВМСУ за поддержку идеи и ее реализации. Спасибо всем, кто нас поддерживал, личное спасибо волонтерам команд "Технари" и "Оборона Одессы 2.0", – написал Сульдин.

Он также поблагодарил разработчиков приложения "Дія", которые предусмотрели возможность авторизации в єППО через него.

Разработчик подчеркнул, что крайне важно, чтобы приложение установили и использовали украинцы, живущие в сельской местности.

"Пани и панове, для ПВО большой ценностью являются данные из сельской местности о ракетах и "Шахедах" орков. Они чаще всего идут по низинам в малонаселенных районах. Поэтому большая просьба к вам, помогите своим близким, родственникам, соседям и знакомым найти и установить приложение єППО. Это очень важно, это возможность спасти жизнь людей", – отметил разработчик приложения, помогающего уничтожать вражеские ракеты и дроны-камикадзе.

Напомним, приложение єППО работает так: если человек увидел воздушную цель, крылатую ракету или дрон-камикадзе, он должен запустить єППО, указать, что именно он видел, направить смартфон в направлении движения объекта и нажать большую красную кнопку. Авторизоваться можно с помощью "Дії".

Как сообщалось ранее, на днях стало известно, что ракеты на украинские города наводят айтишники и разработчики игр. В составе ВС РФ нашли секретное подразделение, в которое входят гражданские программисты. Установлены их имена и опубликованы фото преступников.