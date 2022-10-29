ВОЙНА В Украине Германия готова помочь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры: Кулеба о разговоре с Бербок

2022-10-29 11:00



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок. Германия готова помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter-аккаунте. По его словам, главной темой переговоров был вопрос поставки оружия в Украину.

"У меня и Бербок много дел, и мы подвели итоги во время нашего разговора. Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в частности через партнерство с третьими странами. Я ценю готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", – отметил министр.

Напомним, накануне Германия передала Украине новый пакет военной помощи по борьбе с полномасштабным российским вторжением. Украинские вооруженные силы получили от Берлина боеприпасы, реактивные системы залпового огня и САУ.