ВОЙНА В Украине "Грязная бомба". МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине на этой неделе — Гросси

2022-10-29 14:00

Эксперты Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проверят два ядерных объекта в Украину после письменного запроса украинского правительства. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, запрос от Украины с приглашением инспекторов поступил после кампании по дезинформации со стороны РФ о том, что в Украине создают "грязную бомбу".

Цель визита — обнаружить любую деятельность и материалы, которые связаны с разработкой "грязных бомб". Он отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало один из ядерных объектов в Украине, где не было обнаружено никакой ядерной деятельности или подобных материалов.

"Инспекторы МАГАТЭ будут проводить независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением о гарантиях Украины для обнаружения любого переключения ядерного материала, находящегося под гарантиями, любой незаявленной продукции", — сказал Гросси.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".

Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разгоняют дезинформацию о "грязной бомбе", чтобы оправдать этим свои удары по критической инфраструктуре Украины.