ВОЙНА В Украине Китай пойдет на Север: как Пекин и Вашингтон "поделят" роССию

2022-10-30 11:00

 

Вместо планов Владимира Путина о переделе мира совместно с Китаем, будет реализован сценарий "двухполярного мира", который между собой "разделят" Пекин и Вашингтон.

Такое мнение высказал сооснователь Михайловского клуба, политический эксперт Владислав Оленченко в беседе с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом.

"Путин, вторгаясь в Украину мечтал, что он получит Европу, а Си Цзиньпин юго-восточную Азию - эта мечта уже потерпела крах. А если учесть, что и Китай и США настаивают на формуле "один Китай - две системы" относительно Тайваня, это значит, что у них нет повода воевать между собой", - отметил он.

По мнению Оленченко, Китаю на фоне экономических проблем в самом деле может понадобиться "маленькая победоносная война", однако целью станет не Тайванань.

"Зачем соваться на юг, где Америка будет вынуждена защищать маленький и гордый Тайвань, когда на Севере исторические китайские территории и дискредитироваваший себя кремлевский режим, поправший все нормы международного порядка. Есть ощущение, что Китай и США спокойно поделят между собой ответственность за денуклеаризацию России, чтобы обеспечить безопасность мира", - сказал аналитик.

По его мнению, хотя никто в мире на высоком уровне не может проговаривать вслух возможность такого сценария, уже видны признаки его подготовки.

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