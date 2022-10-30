ВОЙНА В Украине Возле Майорска уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению - Генштаб

2022-10-30 14:00

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине. Начались 248 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Камянка и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещеевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БпЛА различных типов.

В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

В населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

Продолжается так называемая “эвакуация” оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений.

Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.

В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.