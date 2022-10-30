ВОЙНА В Украине В Украине с 1 декабря вырастут пенсии: кому доплатят 600 гривен

2022-10-30 15:00

 

С 1 декабря у пенсионеров, которые получают минимальные и максимальные пенсии, вырастет размер выплаты. Связано это с повышением уровня прожиточного минимума на 66 гривен – до 2093 грн.

Именно в размере 2093 грн. будет выплачиваться минимальная пенсия. Также вырастет и максимальная пенсия. Согласно законодательству, ее размер составляет десятикратный размер минимальной пенсии. То есть, с 1 декабря она вырастет на 660 гривен – до 20930 гривен.

В целом, размер пенсий увеличится на 3,5%.

Отметим, что декабрьское повышение станет последним в 2022 году. Кроме того, не исключено, что пенсии не будут повышать и в 2023 году, ведь пока в госбюджете на следующий год финансирования на повышение минимальных и максимальных пенсий не запланировано.

Повышение прожиточного минимума привете к повышению пенсий и для:

- Пенсионеров, которые получают пенсионную выплату в размере меньше минимальной пенсии. Такие граждане получают специальную доплату от Пенсионного фонда. С 1 декабря она тоже вырастет;

- Пенсионеры, имеющие большой стаж. За каждый сверхурочный год стажа сверх нормы (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин) украинцы будут получать по 20,93 грн. доплаты к каждой пенсии, то есть на 0,66 грн. больше, чем раньше.

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Возле Майорска уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению - Генштаб 2022-10-30 14:00
фото роССияне вывели свою технику из аэропорта Чернобаевки: спутниковые снимки 2022-10-30 13:00