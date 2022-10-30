ВОЙНА В Украине Штайнмайер о войне в Украине: Фиктивный несправедливый мир лишь усугубит аппетит путина

2022-10-30 21:00

Российский президент Владимир Путин в своей имперской одержимости не просто нарушил правила, а перевернул всю шахматную доску и разрушил весь европейский порядок безопасности.

Об этом заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По убеждению Штайнмайера, "печальная правда состоит в том, что мир находится сейчас на пути к фазе конфронтации – даже если он как никогда нуждается в сотрудничестве". "Что это значит для нас в Германии? Наступают тяжелые годы, суровые годы… Чтобы выжить в это время, мы можем опереться на мощь и силу, которую мы приобрели за последние несколько лет. И опыт, который мы получили в преодолении других серьезных кризисов, поможет нам", - заявил он.

По словам Штайнмайера, немцам не нужен менталитет войны, "но нам нужна стойкость". И сюда входят прежде всего сильные и хорошо оснащенные вооруженные силы ФРГ (Бундесвер). "На это надеются наши граждане, но также и наши соседи и партнеры. Мы – сильная страна в центре Европы. Мы обязаны выполнять свою роль в защите Альянса – гораздо больше сегодня, чем тогда, когда другие, особенно Соединенные Штаты, протягивали над нами руку защиты. Долгое время мы могли полагаться на других и все еще можем, но теперь другие тоже должны иметь возможность положиться на нас", - заявил он.

Говоря об ощущениях многими немцами "связи с Россией и ее народом", президент ФРГ отметил, что "если взглянуть на сегодняшнюю Россию, то здесь уже нет места старым мечтам". "Сегодня наши страны противостоят друг другу. Путин возглавляет армию захватчиков, а украинцы защищают свою страну, которую строили тридцать лет с момента обретения независимости. Захватническая война России разрушила мечту Горбачева о "общем доме в Европе". Это наступление на закон, на принципы ненасилия и нерушимости границ. Это нападение на все, за что мы, немцы, выступаем", - сказал Штайнмайер.

На этом фоне немецкий президент заверил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину "до тех пор, пока это потребуется" – в военной, политической и финансовой сферах, но также при восстановлении. Также Штайнмайер подчеркнул важность продолжения санкционной политики против РФ, даже несмотря на негативное влияние этих санкций на немецкую экономику. "Да, санкции имеют цену, в том числе и для нас. Но какой была бы альтернатива? Бездейственно наблюдать за этим преступным нападением? Просто все продолжать, словно ничего не произошло?" - заявил он.

Говоря о стремлении к миру, Штайнмайер отметил, что "перед лицом зла доброй воли недостаточно". "Ибо мы имеем жестокие атаки России за последние восемь месяцев: подлые и бесчеловечные. Воображаемый мир, вознаграждающий такие действия, мир, скрепляющий захват земли Путиным, не является миром", - отметил он.

Штайнмайер добавил, что такой "мир" только бы означал господство террора для многих украинцев, жизнь которых была бы отдана в руки российских захватчиков. "Что еще хуже, такой фиктивный мир лишь усилит голод Путина. Молдова и Грузия, а также наши партнеры по НАТО в странах Балтии живут в страхе", - добавил немецкий президент.

Президент ФРГ отметил, что украинцы, которые каждый день прячутся в подвалах от российских ракетных атак, "также хотят мира, даже больше, чем мы". "Но они правы, когда говорят: "Мир, к которому мы стремимся, должен быть справедливым миром. Миром, который сохраняет независимость и свободу Украины. Несправедливый мир не является решением, поскольку он содержит семена нового насилия. Более того, несправедливый мир укрепит всех тех в мире, чья жажда власти не знает ни законов, ни правил. Это тоже не может быть в наших интересах", - подчеркнул Штайнмайер.