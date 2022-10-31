ВОЙНА В Украине "Им очень страшно": в Луганской области роССияне взорвали мост через реку Красная

2022-10-31 20:30

 

Российские оккупанты взорвали мост через реку Красная в Луганской области. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОГВА Сергей Гайдай.

Цитата

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. россияне взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского", – написал Гайдай.

Напомним

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области российские оккупанты подготовили достаточно мощную линию обороны – заминировали весь берег реки Красная.

По словам главы ОВА, чтобы замедлить наступление ВСУ, российские оккупанты минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной Луганской области, а также подтягивают туда большое количество личного состава и техники.

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