"Им очень страшно": в Луганской области роССияне взорвали мост через реку Красная

Российские оккупанты взорвали мост через реку Красная в Луганской области. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОГВА Сергей Гайдай.
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"Им очень страшно, потому что мы очень близко. россияне взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского", – написал Гайдай.
Напомним
Ранее Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области российские оккупанты подготовили достаточно мощную линию обороны – заминировали весь берег реки Красная.
По словам главы ОВА, чтобы замедлить наступление ВСУ, российские оккупанты минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной Луганской области, а также подтягивают туда большое количество личного состава и техники.