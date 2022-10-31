ВОЙНА В Украине «Сжигают» баллистические ракеты: Италия и Франция поставят Украине ЗРК SAMP-T

2022-10-31 22:00

 

Италия и Франция договорились поставить Украине европейские зенитные ракетные комплексы SAMP-T. При этом Италия должна поставить радары, а Франция — пусковую установку, способную поражать самолеты, беспилотники, а также перехватывать ракеты.

Об этом сообщает La Repubblica, передает Час Пик.

Сообщается, что Италия также передаст Украине свои сухопутные ЗРК Spada/Aspide.

Отметим, что система SAMP-T способна сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также дроны даже при плохих погодных условиях.

Напомним, что Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T для защиты неба от атак российских оккупантов.

«На сегодняшний день это для нас самый приоритет. Вы знаете, почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО — не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся. Это мой сигнал», — сказал Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Россия в ноябре может применить иранские баллистические ракеты

Уже в ноябре страна-агрессор россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

Об этом заявил в интервью изданию The War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

«Я считаю, что, вероятно, в следующем месяце мы увидим, что они будут использованы здесь (в Украине) «, – отметил Буданов.

По его словам, это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более точные.

«Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность, очень высокую скорость. И эти характеристики проверены в боях», – объяснил глава разведки.

Буданов добавил, что в этой ситуации Украина может рассчитывать только на блестящую работу своих сил противовоздушной обороны и помощь международных союзников, которые пообещали предоставить больше систем ПВО для защиты от ракетного террора рф.

Стоит отметить, что Zolfaghar – это мобильная иранская одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии 300 – 700 км.

Fateh-110 – иранская мобильная одноступенчатая ракета класса земля-земля. Четвертое поколение этих ракет имеет дальность до 400 км и улучшенные системы наведения.

Как известно, в последние недели россия регулярно применяет иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине, в частности по энергетическим объектам. Речь идет о дронах Shahed-136 и Mohajer-6.

По данным украинской разведки, Иран также может передать рф дроны нового типа Arash-2 и баллистические ракеты.

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