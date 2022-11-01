ВОЙНА В Украине Подготовьтесь к длительному отсутствию электроэнергии, - Киевская ОВА

2022-11-01 16:00

 

Часть Киевщины осталась без электроэнергии из-за обстрела российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

"Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества.

Предварительно есть один потерпевший, информацию уточняем. Также есть разрушения частных построек.

Всех, к кому не применяются отключения света, призываю экономно использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.

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Швеция предоставит Украине новейшие гаубицы Archer и зенитно-ракетные комплексы 2022-11-01 13:35