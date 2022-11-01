Подготовьтесь к длительному отсутствию электроэнергии, - Киевская ОВА

Часть Киевщины осталась без электроэнергии из-за обстрела российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.
"Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.
Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества.
Предварительно есть один потерпевший, информацию уточняем. Также есть разрушения частных построек.
Всех, к кому не применяются отключения света, призываю экономно использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.