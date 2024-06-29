Жизнь Украинцы в Польше смогут оформить новые разрешения на длительное проживание: требования

2024-06-29 16:30

С 2025 года в Польше будут введены новые виды разрешений на пребывание для украинцев, что отражает страну как привлекательное место для беженцев и иммигрантов. Одним из важных изменений является введение карты побыту CUKR, которая будет выдаваться на срок до 3 лет лицам с временной защитой на территории Польши.

Как сообщает "Хвиля", ссылаясь на информацию, опубликованную в Телеграм-канале Спільно Wspólnie, особенностью этой карты является отсутствие необходимости иметь конкретную цель пребывания, такую как работа, бизнес или обучение.

Временное разрешение CUKR на работу или предпринимательскую деятельность будет предоставляться с следующими условиями:

При наличии зарплаты не ниже минимальной зарплаты в Польше – 4300 злотых с 1 июля,

Предприниматель отвечает всем формальным требованиям (например, в налоговом году получает доход не менее 12-кратного размера средней заработной платы брутто в воеводстве и т.п.).

Другим важным видом разрешения на пребывание является разрешение на временное проживание для воссоединения семьи. Это разрешение позволяет членам семей граждан Польши или иностранцев с временным/постоянным местом жительства и стабильным доходом присоединиться к своим близким без необходимости ожидания более двух лет.

Карта побыту для супруга будет включать "доступ к рынку труда", позволяющий получать помощь "800+". Разрешение на временное проживание будет предоставляться для членов семей граждан Польши или иностранцев с временным/постоянным местом жительства и стабильным ежемесячным доходом.

Доход обязан покрывать содержание каждого члена семьи (минимум 600 злотых нетто за месяц). Несовершеннолетние дети и/или супруг со статусом UKR могут получить временный вид на жительство на основании тесных семейных связей.

Важно отметить, что данные разрешения на пребывание будут аннулированы в случае покидания владельцем территории Польши на длительный срок или представления угрозы общественному порядку и безопасности страны.

Подача заявлений на новые виды разрешений на пребывание, включая карту CUKR, возможна будет исключительно в электронной форме с 2025 года.

Напомним, ранее украинцев в Польше предупредили о блокировке PESEL.