"Кацапське г*вно не обслуговуємо": як банки реагують на спроби поповнити картку через банки рф

Клієнти monobank, які намагатимуться поповнити свої картки з карток російських банків або карток платіжної системи «мір», отримуватимуть ось таку «дипломатичну» відмову :-)
Цю інформацію підтвердив Олег Гороховський, співзасновник Monobank у Telegram.
“Ось ще трохи “політики” – виявили, що іноді клієнти намагаються поповнити свої карти в моно з карток російських банків або карток платіжної системи “мир” — спеціально для таких випадків ми приготували таку сторінку з відмовою. Чи не забагато політики зараз?”, — написав банкір.
Слава Україні! Смерть ворогам!