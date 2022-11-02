ВОЙНА В Украине "Кацапське г*вно не обслуговуємо": як банки реагують на спроби поповнити картку через банки рф

2022-11-02 15:38

Клієнти monobank, які намагатимуться поповнити свої картки з карток російських банків або карток платіжної системи «мір», отримуватимуть ось таку «дипломатичну» відмову :-)

Цю інформацію підтвердив Олег Гороховський, співзасновник Monobank у Telegram.

“Ось ще трохи “політики” – виявили, що іноді клієнти намагаються поповнити свої карти в моно з карток російських банків або карток платіжної системи “мир” — спеціально для таких випадків ми приготували таку сторінку з відмовою. Чи не забагато політики зараз?”, — написав банкір.

Слава Україні! Смерть ворогам!

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