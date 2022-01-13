Украина Monobank предупредил о новом виде мошенничества. Как не потерять деньги на счетах

2022-01-13 10:12

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что финучреждение не запускало никаких платформ для заработка денег и казино и предостерег клиентов от потери средств.

"В связи с многочисленными запросами хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких! Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", -написал Гороховский в Facebook.

По его словам, служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами уже работают над тем, чтобы остановить мошенников.

Также финансист отметил, что такие "бренды", как monopizza, monoтакси, мороженое Mono и ресторан в Тайланде Mono не имеют к Monobank никакого отношения.