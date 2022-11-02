ВОЙНА В Украине Во Франции заговорили о "воздушном щите" для Украины

2022-11-02 17:00

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с Эммануэлем Макроном. Украинский президент заявил, что обсуждалась обороноспособность Украины, в частности, воздушный щит.

Детали

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он поблагодарил за уже оказанную поддержку и проинформировал об украинских насущных потребностях, прежде всего в обороне.

Цитата

“Воздушный щит для Украины должен быть. Сегодня это четко прозвучало. Мы обсудили с Эммануэлем вполне конкретные проекты и для усиления нашей защиты, и для восстановления разрушенных объектов’”, — сказал Президент.

Зимой во Франции состоятся два важных события для Украины. Первое мероприятие состоится уже в декабре, где будут обсуждаться все вызовы зимы: от энергетики до финансов, от оружия до защиты неба. А второе событие – собрать бизнес Франции и помогать Украине.

Главы государств обсудили и поставки украинского продовольствия.

“На днях движение судов продолжилось, прежде всего благодаря принципиальности партнеров, а именно ООН и Турции, которые не воспринимают российских попыток уничтожить зерновое соглашение”, — добавил Зеленский.

Напомним

Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает над экспортом украинского зерна по сухопутным коридорам.

Источник: УНН