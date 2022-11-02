ВОЙНА В Украине Ситуация на Донбассе обострилась: враг пытается перейти в наступление сразу на нескольких направлениях

2022-11-02 11:35

Ситуация на Донбассе обостряется, а российские оккупационные войска осуществляют наступательные действия с удвоенной силой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, орда рф осуществляет попытки штурма сразу на нескольких направлениях фронта.

ISW, ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отмечает, что российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Прокремлевские блогеры, в свою очередь, утверждают, что активные боевые действия также проходят возле Соледара и Опытного, а в штурме позиций ВСУ участвуют не только регулярные подразделения, но и наемники из частной военной компании Вагнер.

Более того, рашисты ведут активные наступательные действия на Донецком направлении. Если украинский Генштаб, по словам аналитиков, сообщает только о попытке штурма возле Авдеевки, то некоторые источники рассказывают о боях в Невельском, Первомайском, Водяном и под Опытным.