ВОЙНА В Украине Битва за Донбасс обострилась, роССияне наступают с удвоенной силой - ISW

2022-11-02 21:00

В новом отчете эксперты Института исследования войны (ISW) отмечают усиление боевых действий на Донбассе.

Так, как подчеркивают аналитики, накануне в сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что российские оккупационные силы наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Силы обороны пытаются удерживать позиции вблизи Бахмута, тогда как противник из артиллерии гвоздя по населенных пунктах на линии соприкосновения, в частности в Авдеевке.

По данным аналитиков, в 13-километровой зоне в районе Бахмута - вблизи поселка Опытное и города Соледар, подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать украинскую оборону. В сети появились кадры с геолокацией в пгт Зайцево, на которых зафиксирован ближний бой между Силами обороны и "вагнеровцами". А также данные от украинских защитников об эвакуации гражданского населения из села Клещиевка всего в девяти километрах от Бахмута.

Аналитики ISW со ссылкой на российские источники отмечают проведение наступательных операций в окрестностях Донецка и на авдеевском направлении. Боевики так называемой "ДНР" штурмовали позиции Сил обороны Украины в поселок Невельское, в 25 километрах от областного центра, и захватили пленных. Продолжаются бои в селах Первомайское и Водяное. Российские источники также утверждают, что оккупационным войскам удалось продвинуться в Марьинке, однако оценивать результаты в этом направлении еще рано.

Напряженная ситуация на Угледарском направлении. Представитель оккупационных властей в Донецкой области Даниил Бессонов заявил, что российские силы пытаются захватить села Павловка и Новомихайловка, расположенные в 20-километровой зоне возле города Угледар. Пока российские источники сообщают, что уже установлен контроль над половиной Павловки, а действия вокруг Новомихайловки никакого результата не дали. Между тем, ВСУ продолжают удерживать левый берег реки Кашлагач и перегруппировываются. Вероятно, подразделения РФ пытаются окружить украинцев в этом районе. Вблизи Угледара, вероятно, действуют подразделения 155-й бригады морской пехоты Восточного военного округа РФ.

Силы обороны Украины пытаются сдерживать мощный натиск противника вдоль всей линии фронта и наносят удары по тылу россиян. В частности в районе Волновахи украинские войска уничтожили отель "Ахтамар", в котором, по словам мэра Мариуполя Петра Андрющенко, размещались "кадыровцы".

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Ранее неоднократно отмечалось, что вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои на фронте. Однако, по данным и Генштаба ВСУ, и международных военных аналитиков, РФ преувеличивает свои успехи на этом направлении. Оккупантам нужно изобразить победу хоть где-нибудь. ВСУ держат оборону, а 24 октября стало известно, что украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

Известно, что Россия стянула под Бахмут все возможные военные подразделения, которые строят линию обороны, потому что боятся наступления украинских сил. Враг пройти позиции не может, многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.