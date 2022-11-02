ВОЙНА В Украине В Украине ввели новые правила продления срока действия загранпаспортов

2022-11-02 18:30

В Украине стало проще продлевать срок действия паспорта для выезда за границу, а также вносить данные о детях.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кабмин упросил процедуры.

Так, 1 ноября принято правительственное постановление, направленное на урегулирование вопросов внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины.

Это значит, что украинские беженцы, которые из-за развязанной Россией войны против Украины были вынуждены выехать за границу, смогут продлевать срок действия загранпаспортов, а также вносить в них данные о детях. Сделать это можно будет в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Как подчеркнули в МИД, продление паспорта будет проводиться в день обращения, а платить за это не нужно будет.

"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в МИД.