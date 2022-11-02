ВОЙНА В Украине Иран планирует отправить роССии примерно 1000 единиц беспилотников и баллистических ракет — CNN

2022-11-02 20:30

 

Иран готовится передать россии примерно 1000 единиц оружия, в том числе ударные беспилотники и баллистические ракеты малого радиуса действия «земля — земля».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников.

Источники отмечают, что внимательно следят за иранскими поставками. По их словам, последняя партия оружия в россию состояла из примерно 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в войне против Украины.

Пока чиновники не знают точных сроков, когда новая партия оружия будет в россии. Вероятно, ракеты и беспилотники будут доставлены к концу 2022 года.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил на брифинге 1 ноября, что россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. По его словам, оттуда ракеты будут угрожать всей Украине.

«300 км одна ракета, другая ракета — 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет у нас нет эффективной защиты», — сказал Игнат.

Ранее в Воздушных силах заявляли, что лучшая защита от иранских ракет — уничтожение их на складах.

Напомним, The Washington Post 16 октября сообщал, что Иран планирует передать россии дополнительную партию беспилотников и впервые — баллистические ракеты малой дальности. Речь идет о партии иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

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