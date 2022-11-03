ВОЙНА В Украине Кислица назвал то, что защитит Украину от повторного нападения роССии

2022-11-03 18:00

Победа Украины в полномасштабной войне с Российской Федерацией не даст гарантии того, что Кремль не вздумает опять напасть на нашу страну, считает постпред в ООН.

Разгром российской армии и изгнание оккупантов с украинской территории не позволит полностью закончить войну, но она может закончиться в случае изменения режима в РФ. Такое мнение во вторник, 1 ноября, высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его мнению, победа украинских военных на своей территории не будет означать завершение войны: "если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции".

Он отметил, что гарантией безопасности для Украины в будущем будет несколько шагов, которые Украина должна выполнить в ближайшие годы: вступление Украины в НАТО, полная интеграция в Евросоюз, дальнейшее развитие "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил, укрепление экономики.

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петер Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что подготовка ко вступлению Украины в ЕС "идет полным ходом".