ВОЙНА В Украине Террористы в Совбезе: Кислица назвал насмешкой присутствие рф в ООН

2022-11-17 20:00



Он возмутился, что Россия снова хочет всех обмануть своими предложениями о переговорах.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал присутствие россиян в Совбезе насмешкой над мирными усилиями организации.

В своем докладе он возмутился массированным ракетным обстрелом РФ гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября.

"Какая насмешка над мирными усилиями, что террористы все еще сидят за столом наравне с 14 членами Совета Безопасности. Через день после самой серьезной атаки на критически важную инфраструктуру Украины. В то время как температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы имеют целью лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", - отметил Кислица.

Он напомнил, что на прошлой неделе Украина восстановила суверенитет над 4,5 тыс. квадратных километров в Херсонской и Николаевской областях. На освобожденной территории следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений.

"В последнее время мы услышали ряд заявлений российской стороны относительно переговоров и диалога. На фоне девяти десятков ракет, выпущенных по объектам гражданской инфраструктуры, трудно говорить об искренности этих заявлений", - подчеркнул Кислица.

По его мнению, Россия просто хочет снова всех нас обмануть", выиграть время и нарастить свои силы, чтобы потом "запустить очередную волну агрессии, террора и глобальной дестабилизации".