ВОЙНА В Украине роССияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск – Генштаб ВСУ

2022-11-03 19:00

 

Российские оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.

В то же время местное население лишено средств коммуникации, отметили в Генштабе.

"Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск [Херсонской области]", – указали украинские военные.

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