ВОЙНА В Украине На войну против Украины собираются бросить зэков с оккупированного Донбасса: всплыли подробности

2022-11-03 20:00



В "ДНР" отправили на военную подготовку заключенных, которые "изъявили желание" принимать участие в войне против Украины. Зэки уже проходят обучение на полигоне оперативно-боевого тактического формирования боевиков "Каскад".

Об этом сообщают "Новости Донбасса". Информацию подтвердили в "МВД" террористической группировки "ДНР".

Так, в "милиции республики" выдали, что "люди, ранее имевшие проблемы с законом, изъявили желание искупить свою вину перед обществом".

Уточняется, что готовить осужденных к боям будут инструкторы на протяжении нескольких недель: их обещают научить базовым навыкам стрельбы из автоматического оружия, умению обращения с пулеметами, гранатами, снайперскими винтовками и тяжелым вооружением.

В "ДНР" заявили, что уже подготовили группу из 100 заключенных и приняли второй курс.

Подчеркивается, что большинство из осужденных "умели обращаться с оружием, многие принимали участие в боевых действиях".