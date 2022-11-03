ВОЙНА В Украине «Новая оборонная политика»: Швеция готова предоставить Украине современное вооружение

2022-11-03 17:30

Швеция предоставит Украине более современное вооружение, как свидетельство о новой оборонной политики страны.

Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Dagens Nyheter.

Он отметил, что Стокгольм будет более активно поддерживать Киев в войне с россией. Йонсон также рассказал, что его первая двусторонняя встреча была с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

В шведском правительстве не уточняют, какое именно современное вооружение получит Украина, однако спикер христианских демократов по вопросам оборонной политики Микаэль Оскарссон ранее отметил два вида вооружения, как наиболее актуальное: переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 и самоходная артиллерийская установка Archer.

Пол Йонсон заявил, что новое правительство Швеции выдвинуло три главных приоритета, которые связанные с вторжением в Украину. Три общие политические декларации премьер-министра Ульфа Кристерссона — война в Украине, быстрые инвестиции в оборону Швеции и заявка на вступление в НАТО.

Что известно об ПЗРК RBS 70 и САУ Archer?

RBS 70 — шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс, который предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей — вертолетов и самолетов противника.

Archer — полностью автоматизированная шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка. Она разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. САУ имеет дальность стрельбы более 50 км и обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции.