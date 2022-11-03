ВОЙНА В Украине Китай сопротивляется переговорам относительно ядерного сдерживания, - Пентагон

2022-11-03 19:30

 

Китай не проявил интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили во вторник чиновники США.

Об этом сообщает Reuters.

Пентагон заявляет, что Китай проводит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь тысячу ядерных боеголовок.

Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал.

Александр Белл, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.

"Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - сказал Белл.

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