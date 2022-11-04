ВОЙНА В Украине Власти Болгарии одобрили предоставление военно-технической помощи Украине

2022-11-04 20:34

Оборонный и внешнеполитический комитеты парламента Болгарии одобрили два предложения, представленные проевропейскими партиями ГЕРБ и Демократическая Болгария, которые могут позволить стране начать предоставление военно-технической помощи Украине. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против оркостана.

Теперь, когда законопроект прошел комитеты, ожидается, что он будет иметь достаточную поддержку на пленарном заседании, в частности со стороны ГЕРБ, партий Мы продолжаем изменения, Демократическая Болгария и ДПС.

Против законопроекта выступают пророссийские партии БСП и Вазраждане. Президент Румен Радев, который сейчас руководит исполнительной властью, неоднократно высказывался против такого решения и даже называл его инициаторов "разжигателями войны", целью которых является втягивание Болгарии в конфликт.

"Отправка оружия в Украину однозначно делает нас, хоть и косвенно, частью конфликта", - отметил депутат Болгарской социалистической партии и бывший министр иностранных дел Кристиан Вигенин.

Партия Вазраждане обратилась в минобороны с просьбой проанализировать ситуацию. Ее поддержал и.о. министра обороны Димитар Стоянов, который заявил, что такое решение требует детального анализа. Он заявил, что Болгария не может потерять свои зенитные ракетные комплексы С-300, добавив, что они являются основой противовоздушной обороны страны.

Как отметил Атанас Славов из Демократической Болгарии, содержание старого советского вооружения стало практически невозможным после российской военной агрессии против Украины, и на повестке дня стоит вопрос его замены.

А Даниэль Митов от ГЕРБ отметил запоздалость решения и необходимость его быстрого рассмотрения. По его словам, список стран, которые помогают Украине - это список цивилизованных стран.