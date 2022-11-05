ВОЙНА В Украине Болгария может начать предоставление военной помощи Украине

2022-11-05 11:00

 

Сразу четыре партии готовы поддержать резолюцию, которая позволит официально поставлять вооружение украинской армии. До этого глава Минобороны говорил, что пока он министр, Украина не получит оружия.


В оборонном и внешнеполитическом комитетах парламента Болгарии приняли два предложения, которые позволят официально поставлять оружие Украине. Об этом сообщает Euractiv.

Сейчас только Болгария и Венгрия не поставляют Украине оружия. После прохождения комитетов, есть вероятность, что парламент Болгарии проголосует за военно-техническую помощь Украине. Инициаторами предложения стали "ГЕРБ" и "Демократическая Болгария".

Как пишут в издании, ожидается, что решение о прямых поставках оружия должны поддержать сражу 4 партии:

ГЕРБ

"Мы продолжаем изменения"

"Демократическая Болгария"

ДПС

Однако партии БСП и "Вазраждане" могут выступить против. Последняя обратилась к министру оборону с просьбой проанализировать предложение. Министр Стоянов поддержал идею подробно рассмотреть предложение депутатов.

В Минобороны заявляют, что они не могут передавать Украине ЗРК С-300 — это основной комплекс в болгарской ПВО.

Отмечается, что партия "Мы продолжаем изменения" раньше выступали против поставок оружия Украине, сейчас они выступают за идею. В партии ГЕРБ говорят, что Украине помогают цивилизованные страны.

"Я хочу, чтобы Болгария была частью этого списка", — заявил депутат Минов от ГЕРБ.

"Демократическая Болгария" выступает за поставки оружия так как те же С-300 уже устарели и после российского вторжения в Украину продолжать их эксплуатацию практически невозможно.

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