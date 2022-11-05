Болгария может начать предоставление военной помощи Украине

Сразу четыре партии готовы поддержать резолюцию, которая позволит официально поставлять вооружение украинской армии. До этого глава Минобороны говорил, что пока он министр, Украина не получит оружия.
В оборонном и внешнеполитическом комитетах парламента Болгарии приняли два предложения, которые позволят официально поставлять оружие Украине. Об этом сообщает Euractiv.
Сейчас только Болгария и Венгрия не поставляют Украине оружия. После прохождения комитетов, есть вероятность, что парламент Болгарии проголосует за военно-техническую помощь Украине. Инициаторами предложения стали "ГЕРБ" и "Демократическая Болгария".
Как пишут в издании, ожидается, что решение о прямых поставках оружия должны поддержать сражу 4 партии:
ГЕРБ
"Мы продолжаем изменения"
"Демократическая Болгария"
ДПС
Однако партии БСП и "Вазраждане" могут выступить против. Последняя обратилась к министру оборону с просьбой проанализировать предложение. Министр Стоянов поддержал идею подробно рассмотреть предложение депутатов.
В Минобороны заявляют, что они не могут передавать Украине ЗРК С-300 — это основной комплекс в болгарской ПВО.
Отмечается, что партия "Мы продолжаем изменения" раньше выступали против поставок оружия Украине, сейчас они выступают за идею. В партии ГЕРБ говорят, что Украине помогают цивилизованные страны.
"Я хочу, чтобы Болгария была частью этого списка", — заявил депутат Минов от ГЕРБ.
"Демократическая Болгария" выступает за поставки оружия так как те же С-300 уже устарели и после российского вторжения в Украину продолжать их эксплуатацию практически невозможно.