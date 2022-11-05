ВОЙНА В Украине Из здания Херсонской ОВА исчез роССийский триколор

2022-11-05 12:00

Херсонская ОГА без российского флага 

В соцсетях появились фото и видео здания Херсонской областной военной администрации без российского флага.

Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский сообщил, что из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг. Об этом он написал в Telegram и показал фото.

"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - написал Соболевский.

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ВОЙНА В Украине

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Болгария может начать предоставление военной помощи Украине 2022-11-05 11:00