ВОЙНА В Украине Из здания Херсонской ОВА исчез роССийский триколор

2022-11-05 12:00

Херсонская ОГА без российского флага

В соцсетях появились фото и видео здания Херсонской областной военной администрации без российского флага.

Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский сообщил, что из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг. Об этом он написал в Telegram и показал фото.

"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - написал Соболевский.