ВОЙНА В Украине В Украине IRIS-T и NASAMS могут работать в единой информационной системе

2022-11-05 14:00

Украина планирует использовать предоставленные нам западные системы противовоздушной обороны в единой информационной системе для большей эффективности защиты неба. Это вполне возможно.

О такой возможности рассказал в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Безусловно, системы IRIS-T, NASAMS и даже перспективная Patriot могут работать в едином информационном поле», – сказал Игнат.

Он объяснил, что IRIS-T SLM «видит, условно говоря, 250 целей», – и сразу эта информация поступает операторам комплексов NASAMS или Patriot, которые могут сразу начать работать по определенным целям.

«То есть, если там не попали и оно полетело дальше, отработают уже по ней другие системы. И это очень серьезный шаг в столь автоматизированной системе управления», – отметил Игнат.

18 октября немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T встал на боевое дежурство в Украине.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль выразил удовлетворение работой ракетного комплекса малой дальности IRIS-T, который уже есть у Украины и сбивает девять из десяти ракет.

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что ВСУ как можно быстрее получат еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Один такой комплекс может защитить большой город.