ВОЙНА В Украине Оккупанты предупредили жителей Каховки, что все должны покинуть город до 7 ноября, - Хлань

2022-11-05 17:00

Третий день подряд в Каховке и Новой Каховке ездят автомобили с громкоговорителями и предупреждают, что до 7 ноября все должны покинуть Каховку.

Об этом сообщил во время брифинга депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Они отмечают, что будет организован выезд, непонятно куда, непонятно на чем, но сейчас призывают, чтобы люди сами куда-то уехали. Уже отмечается принудительное выселение из частных домов и Каховки и Новой Каховки, которые расположены близко к побережью реки Днепр. Сначала такую информацию подавали из Голой Пристани, и из Олешек. И там в первую очередь оккупанты начали вот это так называемое выселение из частных домов", - рассказал Хлань.

Добавил, что там в частных домах заселяются российские военные переодетые в гражданское.