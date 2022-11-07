ВОЙНА В Украине Институт изучения войны раскрыл данные о том, сколько наемников рф уже попали в черные мешки

2022-11-07 15:37

Институт изучения войны сообщает, что рашистская ЧВК вагнера потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, и только за последние два месяца ликвидировали более 500 заключенных, завербованных в подразделения вагнера.

Владелец частной военной компании вагнера, известный как  повар путина, евгений пригожин продолжает полагаться на осужденных в комплектовании своих рядов для отправки на войну в Украину, а вместе с тем пытается расширить свое влияние на россии.

"Украинские разведчики также ранее сообщали, что многие заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, заразили войска вагнера, на что пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни", - пишут аналитики ISW.

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