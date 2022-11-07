ВОЙНА В Украине ПФУ начнет принимать документы на назначение субсидий: что изменится

2022-11-07 21:30

 

С 1 декабря 2022 года документы на назначение субсидий будет принимать Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, ссылаясь на Минсоцполитики Украины.

Так, документы для назначения субсидии можно будет подать в любой сервисный центр ПФУ. Как отмечается, впоследствии появится возможность обращения граждан по вопросам предоставления жилищных субсидий в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

При этом остается возможность обращения граждан по предоставлению жилищных субсидий в:

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

должностных лиц центра предоставления административных услуг;

через вебпортал Дия.

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