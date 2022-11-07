ПФУ начнет принимать документы на назначение субсидий: что изменится

С 1 декабря 2022 года документы на назначение субсидий будет принимать Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, ссылаясь на Минсоцполитики Украины.
Так, документы для назначения субсидии можно будет подать в любой сервисный центр ПФУ. Как отмечается, впоследствии появится возможность обращения граждан по вопросам предоставления жилищных субсидий в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
При этом остается возможность обращения граждан по предоставлению жилищных субсидий в:
уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
должностных лиц центра предоставления административных услуг;
через вебпортал Дия.