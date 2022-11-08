Мир Трамп анонсировал "очень большое заявление"

2022-11-08 22:00

 

Дональд Трамп анонсировал, что 15 ноября сделает "очень большое заявление", ожидается, что бывший президент снова вступит в президентскую гонку 2024 года.

Источник: AFP/France24

Детали: Трамп, который так и не принял своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, в течение нескольких месяцев намекал, что он готов снова вступить в борьбу.

"Чтобы не отвлекать внимание от завтрашних очень важных, даже критически важных выборов... Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида", - сказал он в Огайо.

Как отмечает AFP, это заявление было наиболее близким к подтверждению намерения республиканца баллотироваться на пост президента, учитывая его сообщение на прошлой неделе о том, что он "очень, очень, очень вероятно, сделает это снова".

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