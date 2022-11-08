ВОЙНА В Украине Зеленский: Украина получила новые системы ПВО. Двигаемся к 100% защите неба

2022-11-08 16:30

 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы, которые существенно укрепляют противовоздушную оборону.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Получили и новые системы, которые существенно укрепляют нашу противовоздушную оборону. Защита украинского неба, конечно, не стопроцентная, но постепенно движемся к нашей цели.

По состоянию на сегодня можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает - отвечает новой помощью Украине. Сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось как можно больше стран".

Детали: По словам главы государства, в понедельник оккупанты нанесли удары по более чем пятидесяти населенным пунктам нашей страны. Донбасс, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина, Харьковщина, Днепропетровская область из ракет, авиации, РСЗО.

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