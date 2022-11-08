ВОЙНА В Украине Макрон выступил за переговоры с рф, но с условием

2022-11-08 17:30

 

Президент Франции считает, что это должно быть возможно "сделать на условиях и в то время, которые будут выбраны Украиной".

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией, однако на условиях Киева. Об этом сообщает TF1 INFO.

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - отметил Макрон во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

По мнению президента Франции, это должно быть возможно "сделать на условиях и в то время, которые будут выбраны Украиной".

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", - заявил Макрон.

По его словам, выдвижение каких-то абсолютно радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением.

Напомним, ранее СМИ писали, что США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине в случае, если Украина отвоюет Херсон.

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