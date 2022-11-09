ВОЙНА В Украине Оккупанты срочно устанавливают "зубы дракона" в местах ожидаемого прорыва ВСУ, - Минобороны Великобритании

2022-11-09 10:29

Рашисты пытаются укреплять свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины, чтобы помешать продвижению ВСУ. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Отмечается, что враг начал строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя.

"Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона". Они, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское; и от северного Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из оркостана во временно аннексированный Крым, ключевой логистической линии связи", - подчеркнули в британской разведке.

Кроме того, "зубы дракона" дополнительно направлены на подготовку оборонительных рубежей в оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

"рф укрепляет свои позиции во всех районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец чвк вагнера пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии вагнера" во временно оккупированной россией Луганской области. Эта деятельность предполагает, что россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, вероятно опасаясь мощного прорыва", - подыожили британские военные.