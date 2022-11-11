ВОЙНА В Украине Сбитые в Украине иранские дроны-камикадзе были изготовлены уже после вторжения

2022-11-11 10:27

Некоторые детали сбитых иранских дронов были изготовлены после начала вторжения орков в Украину. Это говорит о том, что Иран поставлял беспилотники на россию после 24 февраля. Это полностью опровергает заявления Тегерана о том, что беспилотники поставлялись на рассию еще до начала ее вторжения в Украину.

"К примеру, винт беспилотника Mohajer был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлен. А еще было нужно время, чтобы его доставить на россию. То есть эти бпла были доставлены в этом году, уже во время войны" – сообщил в комментарии Суспільному представитель ГУР МО Украины.

По словам представителя ГУР, иранский Mohajer собран из деталей, произведенных в разных странах. К примеру, беспилотник имеет австрийский двигатель и японскую камеру.

Разведчик утверждает, что на дроне не нашли никаких российских элементов: "На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер - китайского производства. Авиационная бомба иранского производства".

Также сотрудники ГУР передали странам-партнерам серийные номера и данные о производителях комплектующих.

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Сбитые в Украине иранские дроны-камикадзе были изготовлены уже после вторжения 2022-11-11 10:27