ВОЙНА В Украине Украина догнала рф по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия

2024-02-12 15:39

Украина догнала московию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Об этом заявил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте Слон.

"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", - рассказал он в интервью.

Федоров добавил, что производство таких беспилотников "упирается" только в бюджет.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории россии. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали Россию по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали... мы будем их уничтожать, пока они будут атаковать этим дерьмом нашу Украину", - отметил чиновник.

При этом он отметил, что Украина также разрабатывает методы радиоэлектронной борьбы, чтобы сажать "шахеды", а не только сбивать.

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