ВОЙНА В Украине Госдеп назвал условия, при которых роССия может надеяться на переговоры

2022-11-09 19:30

Россия должна прекратить бомбардировки гражданских объектов инфраструктуры, заявили в Госдепе.

В Госдепартаменте США сообщили о том, что заявления руководства РФ о якобы готовности к переговорам будут оставаться голословными, пока не начнут подкрепляться реальными шагами.

Об этом сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Может быть несколько способов, которыми россияне могли бы продемонстрировать свою готовность, свою способность вести диалог и дипломатию - добросовестный диалог и дипломатию - с Украиной", - отметил официальный представитель Госдепа.

Прежде всего, по его словам, Россия должна прекратить бомбардировки гражданских объектов инфраструктуры, прекратить целиться по сетям водо- и электроснабжения. Кроме того, российские силы должны положить конец в лучшем случае неизбирательным, а в худшем - преднамеренным обстрелам жилых районов, гражданских зданий, детских площадок, школ, больниц, подчеркнул Прайс.

В то же время представитель Госдепа напомнил, что у РФ была возможность продемонстрировать свою приверженность к диалогу и дипломатии, когда речь шла о ее дальнейшем участии в "зерновом соглашении". Вместо этого москва продолжает "держать в заложниках" эту инициативу для достижения собственных корыстных целей.