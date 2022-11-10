ВОЙНА В Украине За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 роССийских оккупантов

2022-11-10 16:30

 

За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 78 тыс. 690 (+740) человек ликвидировано;
  • танков - 2 тыс. 804 (+3);
  • боевых бронированных машин - 5 тыс. 682 (+16);
  • артиллерийских систем - 1 тыс. 805 (+3);
  • РСЗО - 393;
  • средств ПВО - 205;
  • самолетов - 278;
  • вертолетов – 260;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16);
  • крылатых ракет - 399;
  • кораблей/катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);
  • специальной техники ‒ 159.

В Генштабе сообщили, что самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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