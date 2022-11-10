ВОЙНА В Украине За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 роССийских оккупантов

2022-11-10 16:30

За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили:

личного состава - около 78 тыс. 690 (+740) человек ликвидировано;

танков - 2 тыс. 804 (+3);

боевых бронированных машин - 5 тыс. 682 (+16);

артиллерийских систем - 1 тыс. 805 (+3);

РСЗО - 393;

средств ПВО - 205;

самолетов - 278;

вертолетов – 260;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16);

крылатых ракет - 399;

кораблей/катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);

специальной техники ‒ 159.

В Генштабе сообщили, что самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.