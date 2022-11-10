За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 роССийских оккупантов
2022-11-10 16:30
За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 78 тыс. 690 (+740) человек ликвидировано;
- танков - 2 тыс. 804 (+3);
- боевых бронированных машин - 5 тыс. 682 (+16);
- артиллерийских систем - 1 тыс. 805 (+3);
- РСЗО - 393;
- средств ПВО - 205;
- самолетов - 278;
- вертолетов – 260;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16);
- крылатых ракет - 399;
- кораблей/катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);
- специальной техники ‒ 159.
В Генштабе сообщили, что самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.