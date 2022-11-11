ВОЙНА В Украине Армия Болгарии примет участие в миссии ЕС по военной помощи Украине

2022-11-11 08:26

Военнослужащие Болгарии примут участие в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM UA). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Решение о национальном вкладе было принято Советом министров во исполнение решения Национального собрания от 3 ноября... Своим решением правительство Болгарии декларирует готовность обеспечить свой вклад в тренировочную миссию. Подготовка будет проводиться на территории ФРГ, Польши и ряда других стран ЕС", – говорится в сообщении.

Также Болгария на своей территории организует обучение военных санитаров для ВСУ.

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ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный 2022-11-10 21:00
За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб 2022-11-10 20:00