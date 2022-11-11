ВОЙНА В Украине Сейм Литвы одобрил лишение гражданства страны за любую поддержку действий рф

2022-11-11 19:31

Сейм Литвы уже рассматривает возможность лишать гражданства за поддержку роССии. Процедура уже запущена. Об этом сообщает литовское издание 15min.lt

"Проект предусматривает, что гражданин другого государства, получивший литовское гражданство в порядке исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литовского государства, если он поддерживает государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран и союзников в регионе, а также очернил имя Литовского государства", - говорится в публикации.

За эту поправку к Закону о гражданстве проголосовали 63 члена Сейма, против были 24, воздержались 26 депутатов. В дальнейшем поправка будет рассмотрена комитетами Сейма.

"В настоящее время 811 лицами получено литовское гражданство в виде исключения, они также являются гражданами других государств, поэтому, если они лишатся литовского гражданства, они не останутся лицами без гражданства, они сохранят гражданство другого государства", - сказала один из членов сейма.

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