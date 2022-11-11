ВОЙНА В Украине ЗСУ можуть звільнити захоплені рф території вже до кінця цього року, - екскомандувач Сил США у Європі Бен Годжес

2022-11-11 18:28

"ЗСУ можуть звільнити території, тимчасово захоплені ерефією цього року, вже до кінця цього року. А до літа 2023-го мають всі шанси звільняти і тимчасово анексований Крим"

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Також він вважає, що "в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра".

Він каже, що чим більше контрнаступ просувається в напрямку Криму, наші війська "зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей на півострові".