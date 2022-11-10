ВОЙНА В Украине ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

2022-11-10 21:00

 

Защитники Украины на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территории площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом.

Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

"На направлении Первомайск-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км", – добавил он.

subscriber subscriber

Еще по теме

За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

2022-11-10 20:00

Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

2022-11-10 19:30

ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

2022-11-10 19:00

Генштаб: Вероятный выход врага из Херсона – результат действий ВСУ

2022-11-10 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

2022-11-10 21:00

За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

2022-11-10 20:00

Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

2022-11-10 19:30

ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

2022-11-10 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный 2022-11-10 21:00
За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб 2022-11-10 20:00
Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW 2022-11-10 19:30
ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук 2022-11-10 19:00