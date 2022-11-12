ВОЙНА В Украине ПФУ пояснил, кому положена ежемесячная доплата к пенсии за детей

2022-11-12 16:00

 

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кому положена ежемесячная доплата к пенсии за детей.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Так, законодательством Украины предусмотрено, что пенсионерам, которые не работают и имеют на своем содержании детей до 18 лет, к пенсии выплачивается надбавка на каждого иждивенца размером 150 грн - к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных в соответствии с законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ также уточнили, что для назначения такой надбавки пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии и предоставить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

При этом документами, подтверждающими, что лицо не работает, являются: трудовая книжка, индивидуальные сведения о застрахованном лице, предоставляемые отделом персонифицированного учета по соответствующей форме согласно Положению, и сведения об отсутствии информации о государственной регистрации физического лица - предпринимателя по имеющимся в органе, что назначает пенсию по данным.

Кроме того, для назначения данной надбавки необходимо подать в орган ПФУ соответствующее заявление и определенный пакет документов.

В частности, он состоит из:

паспорта пенсионера;

документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу и имеют отметку в паспорте);

трудовой книжки пенсионера;

свидетельства о рождении ребенка, находящегося на содержании пенсионера;

справки уполномоченных органов с места жительства о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.

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