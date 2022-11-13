ВОЙНА В Украине Эрдоган обсудит с Зеленским переговоры с рф

2022-11-13 09:00

Эрдоган также рассчитывает поговорить с Путиным, чтобы понять могут ли посреднические усилия Турции приблизить мир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить позицию Украины по переговорам с Россией. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, он рассчитывает поговорить также с главой Кремля Владимиром Путиным. Он намерен "обсудить пути диалога и дальнейшего шаги в направлении мира".

Вместе с тем, по словам Эрдогана, позиции Путина по данному вопросу недостаточно, поэтому он будет поднимать эту тему в беседе с Зеленским.

"Все это позволит нам понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир? Ну а на данный момент, для нас важно сохранить действенность "зернового коридора", - заявил Эрдоган.