Мобилизация в Украине: сколько платят военным

Украина осуществляет денежное, продовольственное и вещное обеспечение военнослужащих Сил обороны.
О том, на какие выплаты могут рассчитывать военные.
Военнослужащие ежемесячно получают должностной оклад, а также имеют право на надбавки, доплаты, премии, выплаты за участие в боевых действиях и/или пребывание в плену, в окружении.
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Для военных предусмотрено следующее денежное довольствие:
должностной оклад, оклад по воинскому званию;
ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, в
ознаграждения, имеющие постоянный характер, премия);
одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;
выплаты за участие в боевых действиях или выполнение боевых задач в зоне боевых действий, пребывание в плену/окружении;
другие выплаты, не имеющие постоянного характера.
Как известно, некоторые виды выплат и доплат составляют до 100 тысяч гривен в месяц и выплачиваются пропорционально месяцу. Чтобы получить выплаты, командование должно подать отчеты об участии и задании личного состава в боевых действиях.