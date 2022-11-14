ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: сколько платят военным

2022-11-14 21:00

Украина осуществляет денежное, продовольственное и вещное обеспечение военнослужащих Сил обороны.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать военные.

Военнослужащие ежемесячно получают должностной оклад, а также имеют право на надбавки, доплаты, премии, выплаты за участие в боевых действиях и/или пребывание в плену, в окружении.

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Для военных предусмотрено следующее денежное довольствие:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, в

ознаграждения, имеющие постоянный характер, премия);

одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;

выплаты за участие в боевых действиях или выполнение боевых задач в зоне боевых действий, пребывание в плену/окружении;

другие выплаты, не имеющие постоянного характера.

Как известно, некоторые виды выплат и доплат составляют до 100 тысяч гривен в месяц и выплачиваются пропорционально месяцу. Чтобы получить выплаты, командование должно подать отчеты об участии и задании личного состава в боевых действиях.