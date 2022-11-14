ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: сколько платят военным

2022-11-14 21:00

 

Украина осуществляет денежное, продовольственное и вещное обеспечение военнослужащих Сил обороны.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать военные.

Военнослужащие ежемесячно получают должностной оклад, а также имеют право на надбавки, доплаты, премии, выплаты за участие в боевых действиях и/или пребывание в плену, в окружении.

Читайте также: Рада приняла важный законопроект об отпусках для военнослужащих

Для военных предусмотрено следующее денежное довольствие:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, в

ознаграждения, имеющие постоянный характер, премия);

одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;

выплаты за участие в боевых действиях или выполнение боевых задач в зоне боевых действий, пребывание в плену/окружении;

другие выплаты, не имеющие постоянного характера.

Как известно, некоторые виды выплат и доплат составляют до 100 тысяч гривен в месяц и выплачиваются пропорционально месяцу. Чтобы получить выплаты, командование должно подать отчеты об участии и задании личного состава в боевых действиях.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США заявили о подготовке еще одного пакета военной помощи Украине

2022-11-14 17:00

Байден намекнул, что США предоставят Украине ATACMS для HIMARS - эксперт

2022-11-13 10:00

В ВСУ обратились к военным роССии и Беларуси: сдайтесь в плен и сохраните оружие

2022-11-12 21:00

В Пентагоне раскрыли, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

2022-11-12 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Согласится ли птн вывести войска из Украины: эксперт дал ответ

2022-11-14 22:00

Мобилизация в Украине: сколько платят военным

2022-11-14 21:00

путин поставил новую задачу Суровикину после отступления из Херсона, - ISW

2022-11-14 20:00

Бериславский район Херсонской области полностью освобожден: оккупанты почти все заминировали

2022-11-14 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Согласится ли птн вывести войска из Украины: эксперт дал ответ 2022-11-14 22:00
Мобилизация в Украине: сколько платят военным 2022-11-14 21:00
путин поставил новую задачу Суровикину после отступления из Херсона, - ISW 2022-11-14 20:00
Бериславский район Херсонской области полностью освобожден: оккупанты почти все заминировали 2022-11-14 19:00